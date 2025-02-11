THTM’de Hatay’da sosyal merkez açtı: 'Tek yaptıkları kente beton dökmek'

Yayınlanma: 11.02.2025 - 12:28

Güncelleme: 11.02.2025 - 12:28

Depremde büyük yıkım yaşayan Hatay’ın Defne ilçesinde Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi(THTM) sosyal merkez açtı. Sümerler Mahallesinde açılan yaklaşık 700 m2 alandaki merkezde gençler için kütüphane, çocuk ve bebek atölyesi, satranç atölyesi, müzik atölyeleri ve ücretsiz eğitim hizmeti için etüt merkezi bulunuyor. Ayrıca merkez içinde bulunan terastan yurttaşlar da faydalanabilecek. THTM’nin ilk yerel meclisi olan Defne Halk Temsilcileri Meclisi(DHTM) tarafından yapılan merkezin açılışına Türkiye Komünist Partisi(TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan da katıldı. Yurttaşların ilgi gösterdiği açılışta söz alan Okuyan, depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen iktidarın yaptığı tek şeyin kente beton dökmek olduğunu, buna rağmen halkın kenti ayakta tutmaya çalıştığını belirtti.

“KENTİN RUHUNU YOK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR”

“İki yıl önce depremden hemen sonra buraya geldiğimizde çaresizlik içerisinde bırakılmış bir kent vardı” diyen Okuyan, “Şimdi iki yıl geçti. Deprem bölgesinde dolanıyorlar, ne güzel binalar yapıyoruz diyorlar. Bildikleri tek şey sağa sola betona dökmek. Ancak benim gördüğüm başka bir kent. Onlar bu kentin ruhunu yok etmeye çalışıyorlar. Bizim bildiğimiz Armutlu’yu da Defne’yi de değiştirmeye çalışıyorlar. Ancak siz burada toplanarak Hatay’ı ayakta tutmaya çalışıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“İNSANI SEVMEYEN ZİHNİYET”

İktidarın beton dökmeyi bildiğini ama canlarımızı korumayı bilmediğini vurgulayan Okuyan, “Deprem olduktan sonraki ilk anlar ve sonrası bir ay ortada bıraktılar. Depremde böyle, selde böyle, yangında böyleler. Karşımızda insanı sevmeyen bir zihniyet var ama binaları dikiyorlar. Diyorlar ki deprem bu suçumuz yok. Sel olur bizim suçumuz yok, yangın olur suçumuz yok diyorlar. Bunlar olmadan ne oluyor peki? Memlekette adaletsizlik yoksulluk hepsi var. Sonra gelmiş diyorlar ki bina dikiyoruz” dedi.

“YOKSULLUK ALGI OPERASYONU MU?”

Okuyan, RTÜK Başkanının ana haber bültenlerinde ülkede olumlu olaylar yaşanmadığı algısı yaratıldığına ilişkin sözlerine da “RTÜK bugün demiş ki memlekette hep olumsuzluk var gibi konuşuyorlar. Depremde ölen onca insan, bugün süren yoksulluk, bunlar algı operasyonu mu? Bunlar neden bahsediyorlar, ayıptır ya!” ifadeleriyle tepki gösterdi. Açılan binanın paraya tapmayanların, tarikatlara savaş açanların yeri olduğunun altını çizen Okuyan, sözlerine şunları söyledi:

“TARİKATTEN, HOLDİNGLERDEN HAYIR GELMEZ”

"Boyun eğmediğimiz için buradayız. Depremi yaşadınız ancak aradan günler aylar yıllar geçiyor. Depremin sonrasını tüm hayatı kurmak için mücadele ediyoruz. Depremden sonra ne dedik. ‘Tarikatlardan, holdinglerden hayır gelmez’ dedik. Neden? Çünkü her ikisi de paraya ve cehalete tapmaktır. Her ikisinden de fayda gelmez. Şurada gördüğünüz bina paraya tapmayanların, holdinglere ve tarikatlara savaş açanların binasıdır. Defne Halk Temsilcileri Meclisi binamızdır."

“BİRBİRİMİZE DESTEKLE AŞABİLİRİZ”

Okuyan’ın ardından THTM kurucularından sanatçı Levent Üzümcü, DHTM Sözcüsü Hizam Hasırcı, TÖB-Sen Genel Başkanı Deniz Ezer, DHTM Üyeleri Hasan Çelik ve Ali Habip söz aldı. Üzümcü konuşmasında kendisi için çok önemli bir yerin, anıların tahrip olduğunu gördüğünü ifade ederken “Böyle yalnızlık zamanlarında acı zamanlarında insanları hayatta tutabilen tek şey birbirlerine verdikleri destek. Birbirimizi yalnız bırakmamalıyız. Çocuklarımıza da bunu aşılayalım, omuz omuza olmayı, idealimiz olan o güzel dünyayı yaratacak çocukları yetiştirmeyi ihmal etmeyelim” çağrısında bulundu. DHTM Sözcüsü ve TKP Defne Belediye Başkan adayı Hasırcı ise, şunları kaydetti:

“ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN YOLA ÇIKTIK”

"Biz yola çıkarken 'Bir yol kavşağındasın ey Defne ve mutlaka değişecek kaderin' demiştik. Köhnemiş zihniyeti değiştirmek için mücadele vermeye devam ediyoruz. Bizi takım elbise ve son model arabalarıyla kapımızı bir daha çalmayan siyasetçilere benzetmeyin demiştik. Seçimden bu yana on ay geçmesine rağmen biz mücadeleye devam ediyoruz. Ama bizler Hizam Hasırcı belediye başkanı olsun diye değil bir zihniyeti değiştirmek için yola çıktık. Bu zihniyet bizi ayakta tutuyor. Bunu hepimizin bir arada başaracağına inanıyorum.” Açılış etkinliği, sanatçı Hasan Baklacı’nın konseriyle tamamlandı.