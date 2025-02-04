İstanbul’a tam donanımlı külliye yapılırken, deprem bölgesinde öğrenciler konteynerde okuyor

Yayınlanma: 04.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.02.2025 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, İstanbul Esenyurt’ta kendi isminin verildiği eğitim külliyesinin açılışını yaptı. Külliyenin açılış konuşmasını yapan Erdoğan, genç kuşakların eğitiminin temel öncelikleri olduğunu iddia ederek “22 yılı aşan iktidarlarımız boyunca eğitim ve öğretim, üzerinde titizlikle durduğumuz alanların hep en başında gelmiştir” dedi.

Yeni açılan külliyede üçü anadolu lisesi, ikisi mesleki teknik anadolu lisesi, biri fen lisesi, biri imam hatip lisesi, biri spor lisesi olmak üzere toplam sekiz lise bulunuyor. Eğitim binalarının her birinde 40 derslik olmak üzere toplam 345 derslik, iki fizik laboratuvarı, iki biyoloji laboratuvarı, bir bilgisayar laboratuvarı, iki görsel sanatlar atölyesi, iki müzik dersliği, üç destek eğitim odası, üç zümre odası yer alıyor.

SORUNLAR ÇÖZÜLMEDİ

İstanbul’da 8 lise, 345 derslikli külliye yapan iktidar ve bakanlık deprem bölgesini görmezden geliyor. Üzerinden iki yıl geçmiş olmasına karşın bölgede eğitim sorunları halen sürüyor. Bazı bölgelerde bu eğitim dönemi de çadır ve konteynerlerde yapılmaya çalışıldı. Yıkılan okulların yerine yenileri yapılamazken çok sayıda okulda ise birleştirilmiş okul uygulaması yani ikili eğitim yapılıyor. Binlerce öğrencinin eğitime kendi olanaklarıyla ulaşmaya çalıştığı bölgelerde çocuklar okula otostopla yada yürüyerek gidip geliyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan “talimat” aldığını belirterek, depremin etkisinde kalan 11 ilde, deprem öncesi sahip olunan derslik sayısının yüzde 10 fazlasına 25 Eylül 2025 itibarıyla ulaşılacağını belirtmişti. Eğitim-İş ve Eğitim Sen Hatay il temsilcileri okulların çoğunda tadilat ve güçlendirmenin sürdüğünü, tamamlanan okulların çoğunun yardımsever yurttaşlar tarafından yapıldığını ifade ediyor.