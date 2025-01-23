THY, 13 yıl sonra Suriye uçuşlarına yeniden başladı
Türk Hava Yolları (THY), ülkedeki iç karışıklık nedeniyle 1 Nisan 2012'de durdurduğu Suriye seferlerini bugün icra edilen İstanbul-Şam uçuşuyla yeniden başlattı.
THY'nin 13 yıl aradan sonra Suriye'nin başkenti Şam'a planlanan ilk seferi İstanbul Havalimanı'ndan kalkan "TK 846" uçuş kodlu geniş gövdeli uçakla yapıldı.
Toplam 349 yolcu Şam Uluslararası Havalimanı'na gitmek için bilet ve pasaport kontrollerinin ardından uçağa alındı.
Yolculardan Fatma Zehra, basın mensuplarına, 2 yaşındayken Türkiye'ye geldiğini, ailesiyle birlikte doğduğu topraklara döneceği için çok mutlu olduğunu söyledi.
Zehra, şu an 14 yaşında olduğunu belirterek, "Ülkemi hiç görmemiştim. İlk kez göreceğim için çok heyecanlıyım. Şam'dan Halep'e gideceğiz. Orada anneannemi göreceğim" dedi.
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