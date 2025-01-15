THY duyurdu: Şam'a uçuşlar başlıyor
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Şam seferlerinin 23 Ocak'ta başlanacağını açıkladı.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Şam seferlerinin 23 Ocak'ta başlanacağını açıkladı.
Haberi sosyal medya hesabından duyuran Ekşi, uçuşların haftada 3 kere yapılacağını belirtti.
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