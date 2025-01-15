THY duyurdu: Şam'a uçuşlar başlıyor

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Şam seferlerinin 23 Ocak'ta başlanacağını açıkladı.

THY duyurdu: Şam'a uçuşlar başlıyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2025 - 23:10

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Şam seferlerinin 23 Ocak'ta başlanacağını açıkladı.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Ekşi, uçuşların haftada 3 kere yapılacağını belirtti. 


Etiketler: #THY #Şam

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