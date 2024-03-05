THY 332 yolcuyu kara listeye aldığını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 'Kurallara aykırı' davrandığı belirtil yolcular 'kara listeye' alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 10:46
THY 332 yolcuyu kara listeye aldığını duyurdu
Abone Ol google-news

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, kurallara aykırı davranan 332 yolcunun kara listeye alındığını ve suç işleyenler hakkında dava açıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, şu ifadeleri kullandı:

Az da olsalar 'Kural Dışı' yolcularımız hem bizi üzüyor hem kendilerini üzülüyor. Kurallara aykırı davranan 332 yolcumuzu süreli olarak uçuşa kabulden men edildi maalesef. Ayrıca suç işleyenler hakkında dava açıldı. Lütfen hepimizin güvenliği için uçuş kurallarına uyalım."


THY haberleri kara liste haberleri

İlgili Haberler

THY'den yeni 'ucuz bilet' kampanyası

THY'den yeni 'ucuz bilet' kampanyası
THY, Azerbeycan merkezli hava yolu şirketi ile anlaşma imzaladı

THY, Azerbeycan merkezli hava yolu şirketi ile anlaşma imzaladı
THY Dubai-İstanbul seferi iptal edildi

THY Dubai-İstanbul seferi iptal edildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ahmet Ercan'dan korkutan açıklama: 'Çanakkale 6.8 ile 7.4 arasında bir depreme gebedir'

Ahmet Ercan'dan korkutan açıklama: 'Çanakkale 6.8 ile 7.4 arasında bir depreme gebedir'
Son Dakika… İstanbul’da hissedilen deprem!

Son Dakika… İstanbul’da hissedilen deprem!
Sokak röportajındaki sözleri üzerine gözaltına alındı

Sokak röportajındaki sözleri üzerine gözaltına alındı
Meteoroloji açıkladı: 5 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 5 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika... ENAG şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı

Son Dakika... ENAG şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı
Depremden saniyeler önce ‘o telefonlara’ bildirim gitti

Depremden saniyeler önce ‘o telefonlara’ bildirim gitti
Dünyayı dolaşan çifte toplu tecavüz: 'Canlarını zor kurtardılar...'

Dünyayı dolaşan çifte toplu tecavüz: 'Canlarını zor kurtardılar...'
O ülkede dünyada bir ilk gerçekleşti: Kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı

O ülkede dünyada bir ilk gerçekleşti: Kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı