THY 332 yolcuyu kara listeye aldığını duyurdu
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 'Kurallara aykırı' davrandığı belirtil yolcular 'kara listeye' alındı.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, kurallara aykırı davranan 332 yolcunun kara listeye alındığını ve suç işleyenler hakkında dava açıldığını duyurdu.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, şu ifadeleri kullandı:
“Az da olsalar 'Kural Dışı' yolcularımız hem bizi üzüyor hem kendilerini üzülüyor. Kurallara aykırı davranan 332 yolcumuzu süreli olarak uçuşa kabulden men edildi maalesef. Ayrıca suç işleyenler hakkında dava açıldı. Lütfen hepimizin güvenliği için uçuş kurallarına uyalım."
Az da olsalar "Kural dışı" yolcularımız hem bizi üzüyor hem kendileri üzülüyor.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 4, 2024
Kurallara aykırı davranan 332 yolcumuz süreli olarak uçuşa kabulden men edildi, maalesef.
Ayrıca suç işleyenler hakkında dava açıldı.
Lütfen hepimizin güvenliği icin uçuş kurallarına uyalım.??
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