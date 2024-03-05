THY 332 yolcuyu kara listeye aldığını duyurdu

Yayınlanma: 05.03.2024 - 10:46

Güncelleme: 05.03.2024 - 10:46

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, kurallara aykırı davranan 332 yolcunun kara listeye alındığını ve suç işleyenler hakkında dava açıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, şu ifadeleri kullandı:

“Az da olsalar 'Kural Dışı' yolcularımız hem bizi üzüyor hem kendilerini üzülüyor. Kurallara aykırı davranan 332 yolcumuzu süreli olarak uçuşa kabulden men edildi maalesef. Ayrıca suç işleyenler hakkında dava açıldı. Lütfen hepimizin güvenliği için uçuş kurallarına uyalım."