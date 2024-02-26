THY, Azerbeycan merkezli hava yolu şirketi ile anlaşma imzaladı

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ ile Azerbaycan merkezli Silk Way West Hava Yolları arasında, bakım ve yedek parça temini için anlaşma imzalandı.

AA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 13:04
THY, Azerbeycan merkezli hava yolu şirketi ile anlaşma imzaladı
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, anlaşma sayesinde Silk Way West Hava Yolları, THY Teknik AŞ'nin yedek parça havuzuna erişim sağlayacak ve gerekli komponentler için bakım ve onarım hizmetlerinden yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut, Silk Way West Hava Yolları ile uzun soluklu bir işbirliği için ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Komponent bakımında yılları aşan tecrübemiz ve geniş komponent envanterimiz ile dünya çapında önde gelen bir çözüm ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. Kaliteli ve güvenilir hizmetlerimiz ile Silk Way West Hava Yolları'nın Boeing 777 kargo uçağı filosuna komponent hizmeti sunarak operasyonel verimliliklerine katkıda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Silk Way West Hava Yolları Genel Müdürü Wolfgang Meier de "Operasyonel kabiliyetlerimizi güçlendirmek ve en yüksek standartta hava kargo hizmeti vermek üzere THY Teknik AŞ ile güçlerimizi birleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliği, müşterilerimize dünya çapında hızlı ve güvenilir hizmet sunmaya verdiğimiz önemi kanıtlar niteliktedir" değerlendirmesinde bulundu.


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