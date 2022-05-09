THY Euroleague'in sayı kralı Micic oldu
THY Euroleague'de sezonun sayı kralı Anadolu Efes'in başarılı basketbolcusu Vasilije Micic oldu.
THY Euroleague'de Final-Four'a kalan Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Micic, sezonu sayı kralı olarak tamamladı. 28 yaşındaki Sırp basketbolcu, ligde en skorer oyuncuya verilen 'Alfonso Ford' ödülünün de sahibi oldu.
Micic, bu sezon 32 maçta 18.2 sayı, 4.6 asist ve 2.6 ribaund ortalaması yakaladı.
Vasilije Micic, geçen sezon da THY Euroleague'in en değerli oyuncusu seçilmişti.
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