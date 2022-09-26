THY bazı seferleri iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna'nın tümüne, Rusya'nın bazı kentlerinde 31 Aralık 2022 tarihine kadar uçuşların iptal edildiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY), 31 Aralık 2022 tarihine kadar Ukrayna çıkışlı/varışlı uçuşların iptal edildiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, “31 Aralık 2022 (dâhil) tarihine kadar Ukrayna çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz” denildi.
4 KENTTE UÇUŞ İPTALİ
Türk Hava Yolları ayrıca Rusya ve Belarus’ta 4 kentte daha uçuş iptali kararı aldı. Minsk, Rostov, Yekaterinburg, Soçi kentlerine çıkışlı/varışlı uçuşların 31 Aralık 2022 tarihine kadar iptal edildiği duyuruldu.
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