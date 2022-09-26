THY bazı seferleri iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna'nın tümüne, Rusya'nın bazı kentlerinde 31 Aralık 2022 tarihine kadar uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

AA
26 Eylül 2022 Pazartesi, 20:11
THY bazı seferleri iptal etti
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Türk Hava Yolları (THY), 31 Aralık 2022 tarihine kadar Ukrayna çıkışlı/varışlı uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, “31 Aralık 2022 (dâhil) tarihine kadar Ukrayna çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz” denildi.

4 KENTTE UÇUŞ İPTALİ

Türk Hava Yolları ayrıca Rusya ve Belarus’ta 4 kentte daha uçuş iptali kararı aldı. Minsk, Rostov, Yekaterinburg, Soçi kentlerine çıkışlı/varışlı uçuşların 31 Aralık 2022 tarihine kadar iptal edildiği duyuruldu.

 


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