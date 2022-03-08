THY duyurdu: 10 Mart'taki bazı seferler iptal
Türk Hava Yolları, İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti.
Türk Hava Yolları, İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı, varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler"
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