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THY duyurdu: Çin’in Chengdu şehrine uçuş başlatılacak!

THY duyurdu: Çin’in Chengdu şehrine uçuş başlatılacak!

18.07.2025 12:23:00
Güncellenme:
DHA
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THY duyurdu: Çin’in Chengdu şehrine uçuş başlatılacak!

Türk Hava Yolları (THY) Çin’in Chengdu şehrine uçuş başlatma kararı aldı. KAP'tan yapılan açıklamada “Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkânlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin Chengdu şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir” denildi.

Havayolu şirketi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, “Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkânlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin Chengdu şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir” denildi.

Türkiye ile Çin arasında imzalanan sivil havacılık alanında yeni mutabakat zaptı kapsamında iki ülke arasındaki haftalık yolcu seferi hakkı 21'den 49’a yükseltilmişti.

Türk havayolu şirketleri Çin’de Chengdu, Xi'an, Urumçi’ye seferler yapabilecek.

İlgili Konular: #THY #uçak seferi

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