THY uçağında yolcudan 'bomba' şakası: Yolcu gözaltına alındı
Türk Hava Yolları (THY) Lizbon-İstanbul seferi öncesi yolculardan birinin 'bomba şakası' üzerine uçak Portekiz'in başkentinde bulunan Lizbon Havalimanı'nda açık park pozisyonuna çekilerek güvenlik araması yapıldı.
TK-1756 sefer sayılı Airbus A321 tipi Lizbon-İstanbul seferi öncesi uçakta yolcu alımı sırasında bir yolcu bomba şakası yaptı.
Bunun üzerine olay yerine güvenlik güçleri çağırılırken uçak güvenli park alanına çekildi. Polis ekipleri diğer yolcular uçakta bekletilirken, tüm bagajlar indirildi.
GÖZALTINA ALINDI
Bomba şakası yapan yolcu uçaktan indirilerek gözaltına alınırken, güvenlik aramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi. Güvenlik işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle uçuş ekibinin görev sürelerinin dolduğu için sefer iptal edildi.
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