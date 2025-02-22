THY duyurdu: Yarın yapılacak bazı uçuşlar için iptal kararı!
İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları, 23 Şubat tarihinde İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı bazı uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte etkili olan kar yağışı devam ediyor. Deniz ve hava trafiğinde de olumsuz hava koşullarından dolayı iptaller yaşanıyor.
Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, beklenen hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal olduğu, iptal edilen uçuşlar için yolculara ilave haklar tanındığı belirtildi.
Ayrıca, uçuşlarla ilgili güncel bilgilere uçuş durumu sayfası veya WhatsApp üzerinden TK Asistan ile ulaşılabileceği, bilet değişikliği ve iade talepleri hakkında ise detaylı bilgilere sahip olunabileceği ifade edildi.
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