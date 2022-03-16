THY, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 57 seferini iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), 18 Mart’ta İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 tarifeli seferini iptal etti.
İstanbul’da 18 Mart’ta beklenen kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirmeyi planladığı 36’sı iç hat, 21’i dış hat olmak üzere toplam 57 seferi iptal edildi.
Konuya ilişkin THY’den yapılan açıklamada, “18 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle MADKOM kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuş durumunu linkten kontrol edebilirler” denildi.
Seferi iptal olan yolculardan uçuş saatine kadar, THY'nin internet sitesi, mobil uygulama, çağrı merkeziyle ve bileti satın aldıkları acenteler üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri de ifade edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin 17 Mart'tan itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini bildirmişti. Yağışların, sağanak ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
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