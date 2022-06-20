Türk Hava Yolları’ndan sefer iptalleri
Türk Hava Yolları’nın (THY) bugün gerçekleştirmeyi planladığı tarifeli Belçika seferleri, karşı meydandaki havalimanı personellerinin greve gitmesi nedeniyle iptal edildi. Londra-İstanbul seferi ise kapasite yetersizliği nedeniyle iptal oldu.
Türk Hava Yolları'nın bugün Belçika’nın Başkenti Brüksel’e gerçekleştirmeyi planladığı tarifeli uçuşlar grev engeline takıldı. Ulusal endüstriyel grev nedeniyle Brüksel Havalimanı’nda güvenlik personeli eksikliğine bağlı olarak yaşanan sefer iptallerinden THY de etkilendi. Bu kapsamda TK 1939-TK1940 sefer sayılı İstanbul-Brüksel-İstanbul ile TK 1942 sefer sayılı Brüksel-İstanbul uçuşları iptal oldu.
Öte yandan, TK 1984 sayılı Londra-İstanbul seferi de kapasite yetersizliği nedeniyle, Heathrow Havalimanı ve Birleşik Krallık sivil havacılığı tarafından alınan karar doğrultusunda bu akşam yapılacak seferi iptal edildi. Uçak yolcusuz olarak İstanbul’a dönecek.
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