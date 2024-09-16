THY kaç kişinin kara listeye alındığını açıkladı

Uçuş güvenliğinin öncelikleri olduğunu ifade eden Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu zamana kadar 440 kişinin kara listeye alındığını açıkladı.

THY kaç kişinin kara listeye alındığını açıkladı
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DHA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 00:41

Dün İstanbul-Londra seferini yapan THY uçağının seferi öncesi kabin ekibine küfreden yolcu havayolu şirketi tarafından kara listeye alınarak uçuşlardan men edilmişti. 

Uçuş güvenliğinin öncelikleri olduğunu ifade eden THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı paylaşımda, “Uçuş güvenliğini tehdit eden, ekiplerimize sözlü ve fiili saldırıda bulunanları prosedür gereği süreli veya süresiz uçuştan men listesine alıyor ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu şekilde listede 440 kişi bulunuyor" açıklamasında bulundu.


Etiketler: #THY #kara liste

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