THY uçağında 6 kişi yaralanmıştı: Görüntüleri ortaya çıktı!

Yayınlanma: 05.09.2024 - 21:24

Güncelleme: 05.09.2024 - 21:24

THY’ye ait TK24 sefer sayılı İstanbul (IST) - Taipei (TPE) uçuşunu icra eden TC-JJE kuyruk tescilli Boeing 777 tipi yolcu uçağında, Taipei meydanına inişe kısa bir süre kala türbülans meydana gelmişti.

İçerisinde 214 yolcu ve 17 kişilik uçuş ekibinin bulunduğu uçakta, türbülans nedeniyle 4 yolcu ve 2 kabin personeli hafif şekilde yaralanmıştı.

Taipei meydana inişini sorunsuz şekilde gerçekleştiren THY uçağında yaşanan şiddetli türbülansın ardından oluşan manzara tüyler ürpertti.

Uçak içinde bulunan kadın yolculardan biri o anları cep telefonu ile kayıt altına alırken sosyal medya hesabında paylaştı.