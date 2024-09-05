THY uçağında 6 kişi yaralanmıştı: Görüntüleri ortaya çıktı!

Türk Hava Yolları’na ait (THY) İstanbul-Taipei seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağında meydana gelen türbülans sonucu 4 yolcu ve 2 kabin memurunun yaralandığı olayın uçak içi görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde türbülans sonrası uçağın içinin geldiği durum yer aldı.

İHA
Yayınlanma: 05.09.2024 - 21:24
THY uçağında 6 kişi yaralanmıştı: Görüntüleri ortaya çıktı!
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THY’ye ait TK24 sefer sayılı İstanbul (IST) - Taipei (TPE) uçuşunu icra eden TC-JJE kuyruk tescilli Boeing 777 tipi yolcu uçağında, Taipei meydanına inişe kısa bir süre kala türbülans meydana gelmişti.

İçerisinde 214 yolcu ve 17 kişilik uçuş ekibinin bulunduğu uçakta, türbülans nedeniyle 4 yolcu ve 2 kabin personeli hafif şekilde yaralanmıştı.

Taipei meydana inişini sorunsuz şekilde gerçekleştiren THY uçağında yaşanan şiddetli türbülansın ardından oluşan manzara tüyler ürpertti.

Uçak içinde bulunan kadın yolculardan biri o anları cep telefonu ile kayıt altına alırken sosyal medya hesabında paylaştı.


Etiketler: #THY #türbülans #görüntü

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