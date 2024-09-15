THY'nin Londra uçağında olay: Hakaretler yağdırdı, 'Beni tutamazsınız, 10 tane fabrikam var' dedi

Yayınlanma: 15.09.2024 - 17:52

Güncelleme: 15.09.2024 - 19:39

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Londra seferini yapacak uçağında bir yolcunun ortalığı ayağa kaldıran davranışları sosyal medyada gündem haline geldi. .

THY uçağı İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek üzere yolcu alımına başladı.

Uçağa binen yolculardan biri uçak içerisinde küfretmeye başladı. İddiaya göre, uçak tipi değiştiği için koltuk sırası da değiştirilen yolcunun kabin memurlarına yağdırdığı hakaretler karşısında polis devreye girdi.

Ancak polisin çabası da yolcuyu sakinleştirmeye yetmedi. Polise de "Beni tutamazsın. Benim 10 tane fabrikam var. Boş konuşmayın" diyerek yolcu, uçaktan indirildi.