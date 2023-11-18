THY planlanan 40 seferini iptal etti: THY iptal edilen uçuşlar hangileri? 18 Kasım iptal edilen uçuş seferleri...

Yayınlanma: 18.11.2023 - 10:47

Güncelleme: 18.11.2023 - 10:47

Türk Hava Yolları (THY), 18 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul Havalimanı'ndan planlanan toplam 40 tarifeli seferi iptal ettiğini duyurdu. Peki, THY iptal edilen uçuşlar hangileri? İşte ayrıntılar...

THY İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR HANGİLERİ?

18 Kasım Cumartesi günü İstanbul’dan THY ile uçuşu olanların uçuş iptaline ilişkin bilgileri Türk Hava Yolları’nın sitesinden öğrenebilecekleri kaydedildi.

Ayrıca THY’nin sitesinde “Türk Hava Yolları, siz değerli yolcularımıza uçuş iptali gerçekleşmesi halinde SMS ve e-posta gönderimi sağlamaktadır. Ayrıca web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden uçuş durumunuzu kontrol edebilirsiniz.” İfadeleri yer aldı.

UÇUŞU İPTAL OLANLAR NE YAPACAK?

İşlemlerinizi kolay ve hızlı bir şekilde internet sitemiz ve mobil uygulamamızdaki “bilet yönetimi” kısmından gerçekleştirebilirsiniz.

Uçuşunuz iptal olduysa belirli kurallar dahilinde başka bir uçuşla değişiklik yapabilirsiniz.

Uçuşunuzu başka bir uçuşla değiştirmek istemiyorsanız belirli kurallar dahilinde kesintisiz iade işlemi gerçekleştirebilirsiniz. (Kısmi olarak kullanılmış biletlerinizde iade kısmi olarak gerçekleştirilir.)

Uçuş iptali durumlarında sahip olduğunuz hakları öğrenmek için Yolcu Hakları sayfasını inceleyin