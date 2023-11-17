Uçuşu olanlar dikkat! THY yarınki 40 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları, yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul Havalimanı'ndan planlanan toplam 40 tarifeli seferi iptal ettiğini duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 17.11.2023 - 15:20
Uçuşu olanlar dikkat! THY yarınki 40 seferini iptal etti
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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca iç ve dış hatlarda toplam 40 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi.

Yarın uçuşu olan yolculardan THY'nin internet sitesinden uçuşlarını kontrol etmeleri istendi.
 


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