THY seferlerine 'tayfun' engeli!
THY, Japonya'da beklenen olumsuz hava koşulları ve tayfun nedeniyle yarın Haneda Havalimanı'na yapılması planlanan seferi iptal etti.
THY, Japonya'da beklenen olumsuz hava koşulları ve tayfun nedeniyle yarın Haneda Havalimanı'na yapılması planlanan seferi iptal etti.
Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Haneda meydanda (Tokyo) olumsuz hava koşulları nedeniyle (tayfun beklentisi) 16 Ağustos tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili güncel durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz" denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'ye geçen vekil ve başkanlar belli oldu!
- Kılıçdaroğlu özür dileyerek yüklendi
- Tutuklama öncesi 'savcı' ayarı!
- DSÖ uluslararası acil durum ilan etti!
- 'Görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim, sindiremezler'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Tunç Soyer' açıklaması
- Adnan Polat'tan Florya açıklaması!
- Meteoroloji'den Marmara ve Ege'ye kritik uyarı!
- Young Boys maçlarının yayıncısı belli oldu!
- İlkokullarda sınav saati kaldırıldı