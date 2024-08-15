THY seferlerine 'tayfun' engeli!

THY, Japonya'da beklenen olumsuz hava koşulları ve tayfun nedeniyle yarın Haneda Havalimanı'na yapılması planlanan seferi iptal etti.

DHA
Yayınlanma: 15.08.2024 - 12:51
THY seferlerine 'tayfun' engeli!
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THY, Japonya'da beklenen olumsuz hava koşulları ve tayfun nedeniyle yarın Haneda Havalimanı'na yapılması planlanan seferi iptal etti.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Haneda meydanda (Tokyo) olumsuz hava koşulları nedeniyle (tayfun beklentisi) 16 Ağustos tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili güncel durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz" denildi.

 


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