THY, Sudan seferlerini iptal etti
Sudan'da yaşanan darbe girişiminin ardından başlayan protestolar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) bugün gerçekleştirmeyi planladığı seferleri iptal ettiğini duyurdu.
Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Sudan'da yaşanan karışıklık nedeniyle 26 Ekim tarihli İstanbul-Hartum ve Hartum-İstanbul seferleri iptal edildi" denildi.
Sudan’da sabah saatlerinde geçiş hükümetindeki Başbakan Abdullah Hamduk ve aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından halk sokaklara dökülerek darbe girişimini protesto etmişti. Ordu ise protestoları bastırmak için orantısız güç kullanmıştı. Güvenlik güçlerinin ülke genelindeki protestolara müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 7’ye, yaralıların sayısının ise 140’a yükseldiği bildirildi.
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