THY tahliye uçuşlarında rezervasyon uygulamasına yeniden dönüyor

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 16:42

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 16:46

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki havalimanlarından yapılan tahliye uçuşlarında ilk günlerde yaşanan sorunların hemen hemen giderildiğini belirtti.

"SÜREKLİ EMPATİ KURDULAR"

Afetzedeleri havalimanı ve uçaklarda ağırlayan THY personeline de teşekkür eden Bolat, "Vatandaşlarımız, tahliye sonrası bir nebze de olsa yaşadıkları travmadan daha iyi ortamlara ulaşmışlardır diye dua ediyoruz. Ama havalimanlarındaki THY personelimiz, bize alanda ve dışarısında yardımcı olan tüm polis, asker ve jandarma mensupları ile aileleri de bu depremi yaşadılar. Onlar depremzedeler ile sürekli empati kurdular. Zorlu süreçte tahliye planlamasına yardımcı oldular. Belki de aylarca da orada kalacaklar ve günlük operasyona devam edecekler. O bakımdan ben onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

"UÇUŞLARIMIZ YİNE ÜCRETSİZ OLACAK"

Bolat, "Uçuşlarımız yine ücretsiz olacak ama herkes uçacağı saate göre havalimanına gelecek. Artık internet ve diğer sistemlerdeki altyapı sorunu çözüldü ve web, mobil uygulamalarımızı kullanarak bizimle uçmak isteyen deprem bölgesindeki vatandaşlarımız uçuşlar için rezervasyon yapabilecekler. Sistemlerimize ulaşım imkanı olmayan yerlerdeki yolcularımızın diğer şehirlerdeki akrabaları, komşuları veya arkadaşları da onlar adına rezervasyon yapabilirler." değerlendirmesinde bulundu.