THY uçağı acil iniş yaptı

THY'ye ait uçak, Milano Malpensa Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na uçuş sırasında motorundan duman çıktığı için acil iniş yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 11:46
THY uçağı acil iniş yaptı
Abone Ol google-news

Türk Hava Yolları’na ait bir Airbus A330-300, Milano Malpensa Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na uçuş sırasında motorundan duman çıktığı için acil iniş yaptı. Haber.aero'nun aktadığına göre; Türk Hava Yolları’nın (THY) TC-JOK tescilli Airbus A330-300 tipi uçağı Milano Malpensa Havalimanı’ndan (İtalya) İstanbul Havalimanı’na (Türkiye) sefer düzenlerken motorlarından birinden (CF6) duman çıktığı gözlemlendi. 17 Mayıs’ta gerçekleşen TK1876 sayılı seferde Malpensa’nın 35L pistinden kalkış sırasında dumanı fark eden mürettebat 6000 feet irtifada tırmanışı durdurdu. Kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra 35R pistine güvenli bir iniş için Malpensa’ya geri döndü.



uçak haberleri THY haberleri acil iniş haberleri

İlgili Haberler

9 yıllık görevini tamamladı: Uçak gemisi, Japonya'dan ayrıldı

9 yıllık görevini tamamladı: Uçak gemisi, Japonya'dan ayrıldı
Uçakta depreme yakalanırsanız ne olur?

Uçakta depreme yakalanırsanız ne olur?
Boeing uçak kazaları nedeniyle dava edilebilir

Boeing uçak kazaları nedeniyle dava edilebilir
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Konut fiyatları düşecek mi? Uzmanı tarih verdi

Konut fiyatları düşecek mi? Uzmanı tarih verdi
Borsa haftaya rekor puanla başladı

Borsa haftaya rekor puanla başladı
Hemşire Selen Bilgin'in şüpheli ölümünde flaş gelişme!

Hemşire Selen Bilgin'in şüpheli ölümünde flaş gelişme!
Son Dakika: Derbisi öncesi futbolcular arasında kavga

Son Dakika: Derbisi öncesi futbolcular arasında kavga
Prof. Dr. Naci Görür 'tehlikeli duruma geldi' diyerek açıkladı: İşte deprem riski en yüksek 3 il...

Prof. Dr. Naci Görür 'tehlikeli duruma geldi' diyerek açıkladı: İşte deprem riski en yüksek 3 il...
Dev derbide kazanan Fenerbahçe: Galatasaray 0-1 Fenerbahçe

Dev derbide kazanan Fenerbahçe: Galatasaray 0-1 Fenerbahçe
Bitmeyen diken üstü hali...

Bitmeyen diken üstü hali...
Hazar Ergüçlü’nün kombini gündem oldu!

Hazar Ergüçlü’nün kombini gündem oldu!