THY uçağı acil iniş yaptı

Yayınlanma: 20.05.2024 - 11:46

Güncelleme: 20.05.2024 - 11:46

Türk Hava Yolları’na ait bir Airbus A330-300, Milano Malpensa Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na uçuş sırasında motorundan duman çıktığı için acil iniş yaptı. Haber.aero'nun aktadığına göre; Türk Hava Yolları’nın (THY) TC-JOK tescilli Airbus A330-300 tipi uçağı Milano Malpensa Havalimanı’ndan (İtalya) İstanbul Havalimanı’na (Türkiye) sefer düzenlerken motorlarından birinden (CF6) duman çıktığı gözlemlendi. 17 Mayıs’ta gerçekleşen TK1876 sayılı seferde Malpensa’nın 35L pistinden kalkış sırasında dumanı fark eden mürettebat 6000 feet irtifada tırmanışı durdurdu. Kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra 35R pistine güvenli bir iniş için Malpensa’ya geri döndü.



