Fenerbahçe Opet ile THY karşı karşıya
Sultanlar Ligi play-off yarı finalinde Türk Hava Yolları ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek.
Sultanlar Ligi play-off yarı finalinde Türk Hava Yolları ile Fenerbahçe Opet ilk maçına çıkıyor. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 17.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Sarı-lacivertliler, ligde normal sezonu lider tamamlarken, Türk Hava Yolları ise 4. sırada bitirdi. Fenerbahçe Opet, rakibiyle bu sezon 3 kez karşılaşırken, ligde Türk Hava Yolları'nı deplasmanda 3-1 yendi, evinde 3-2 mağlup oldu. Fenerbahçe Opet, şampiyon olduğu Kupa Voley Yarı finalinde ise rakibini 3-1'lik skorla geçerek adını finale yazdırmıştı.
İki galibiyete ulaşan tarafın finale yükseleceği seride 2. maç 4 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde oynanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzündeki morluklar dikkat çekti...
- Açıklama geldi!
- İşte 31 Mart Yerel Seçimleri’nin canlı sonuçları…
- 'Umduğumuz sonucu alamadık'
- Oy verme işlemi sırasında kan aktı!
- Özgür Özel'den Hatay açıklaması
- Kadıköy 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları
- Seçim yasakları saat kaçta bitecek?
- CHP Meclis üyesi adayı sandık başında hayatını kaybetti!
- DEM Parti İBB adayı Beştaş oy kullanmayacağını açıkladı