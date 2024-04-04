Fenerbahçe Opet - THY maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet, Voleybol Sultanlar Ligi yarı final ikinci maçında kendi evinde Türk Hava Yolları ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 10:42
Fenerbahçe Opet - THY maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Sultanlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.

Fenerbahçe Opet, serinin ikinci maçında kendi evinde Türk Hava Yolları ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE - THY MAÇI SAAT KAÇTA?

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 17:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - THY MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.

Voleybol Sultanlar Ligi play-off 1-4 serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etmişti.

Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü maç, 6 Nisan Cumartesi günü yapılacak.


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