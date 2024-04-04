Fenerbahçe Opet - THY maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Opet, Voleybol Sultanlar Ligi yarı final ikinci maçında kendi evinde Türk Hava Yolları ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 17:00'de başlayacak.
Sultanlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.
Fenerbahçe Opet, serinin ikinci maçında kendi evinde Türk Hava Yolları ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE - THY MAÇI SAAT KAÇTA?
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 17:00'de başlayacak.
FENERBAHÇE - THY MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.
Voleybol Sultanlar Ligi play-off 1-4 serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etmişti.
Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü maç, 6 Nisan Cumartesi günü yapılacak.
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