THY uçağına yıldırım çarptı! Korku dolu dakikalar...

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Kahramanmaraş seferini yapan uçağına yıldırım isabet etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2023 - 15:24
THY uçağına yıldırım çarptı! Korku dolu dakikalar...
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Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağına yıldırım isabet etti. Edinilen bilgiye göre, TK2204 İstanbul-Kahramanmaraş seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait Airbus A319 tipi yolcu uçağına havalanmasının hemen ardından yıldırım çarptı.

Kokpit ekibi bunun üzerine İstanbul Havalimanı'na dönüş kararı aldı.

Olayda korkulan bir durum yaşanmadı.


THY uçak

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