THY uçağında türbülans: 4 yolcu ve 2 kabin görevlisi yaralandı

Yayınlanma: 05.09.2024 - 17:07

Güncelleme: 05.09.2024 - 17:07

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Taipei seferini yapan uçağı, Taipei Havalimanı'na inişine kısa bir süre kala türbülansa girdi. Olay sonucunda 4 yolcu ve 2 kabin görevlisi hafif yaralandı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, olayla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

TÜRBÜLANS NEDENİYLE YARALILAR VAR

Türbülans sırasında yaşanan sarsıntılar sonucu, 4 yolcu ve 2 kabin görevlisi hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri uçağı Taipei Havalimanı'nda karşıladı ve ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan ilk değerlendirmelere göre ciddi bir bulguya rastlanmadı. Ayrıca, 2 yolcu tedavi için hastaneye sevk edildi.

THY'DEN AÇIKLAMA GELDİ

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları belirtti: “TK24 sefer sayılı İstanbul-Taipei uçuşumuzu icra eden TC-JJE kuyruk kodlu uçağımız, Taipei’ye yaklaşık 2 saat mesafede olumsuz hava koşullarına maruz kalmıştır. Uçağımızın inişi sorunsuz şekilde gerçekleştirilmiş olup, yolcu ve ekip sağlığı yakından takip edilmektedir.”

Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle üzüntü duyduklarını ve yolcularının güvenliğini her zaman ön planda tuttuklarını belirtti.