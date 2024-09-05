THY uçağında türbülans: 4 yolcu ve 2 kabin görevlisi yaralandı
Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Taipei seferini yapan uçağı türbülansa girdi. Olayda 4 yolcu ve 2 kabin görevlisi hafif yaralanırken, uçak sorunsuz bir şekilde Taipei Havalimanı'na indi.
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Taipei seferini yapan uçağı, Taipei Havalimanı'na inişine kısa bir süre kala türbülansa girdi. Olay sonucunda 4 yolcu ve 2 kabin görevlisi hafif yaralandı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, olayla ilgili bir basın açıklaması yaptı.
TÜRBÜLANS NEDENİYLE YARALILAR VAR
Türbülans sırasında yaşanan sarsıntılar sonucu, 4 yolcu ve 2 kabin görevlisi hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri uçağı Taipei Havalimanı'nda karşıladı ve ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan ilk değerlendirmelere göre ciddi bir bulguya rastlanmadı. Ayrıca, 2 yolcu tedavi için hastaneye sevk edildi.
THY'DEN AÇIKLAMA GELDİ
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları belirtti: “TK24 sefer sayılı İstanbul-Taipei uçuşumuzu icra eden TC-JJE kuyruk kodlu uçağımız, Taipei’ye yaklaşık 2 saat mesafede olumsuz hava koşullarına maruz kalmıştır. Uçağımızın inişi sorunsuz şekilde gerçekleştirilmiş olup, yolcu ve ekip sağlığı yakından takip edilmektedir.”
Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle üzüntü duyduklarını ve yolcularının güvenliğini her zaman ön planda tuttuklarını belirtti.
TK24 sefer sayılı İstanbul (IST) – Taipei (TPE) uçuşu hakkında;— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) September 5, 2024
TK24 sefer sayılı İstanbul (IST) – Taipei (TPE) uçuşumuzu icra eden TC-JJE kuyruk kodlu uçağımız, Taipei meydana yaklaşık 2 saat mesafede olumsuz hava koşullarına (türbülans) maruz kalmıştır. 214 yolcumuz ve 17…
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