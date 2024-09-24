THY ve Pegasus'un yarın yapılacak Beyrut seferleri iptal edildi

Yayınlanma: 24.09.2024 - 00:28

Güncelleme: 24.09.2024 - 00:28

Edinilen bilgiye göre, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının hava ulaşımını olumsuz etkilemesi nedeniyle yarın yapılması planlanan THY'nin "TK828" sefer sayılı İstanbul Havalimanı-Beyrut seferi ile Pegasus Hava Yollarının "PC756" sefer sayılı Sabiha Gökçen-Beyrut seferi iptal edildi.