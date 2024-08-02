THY ve Pegasus bu geceki İran uçuşlarını yarına erteledi

Yayınlanma: 02.08.2024 - 22:35

Güncelleme: 02.08.2024 - 23:10

Edinilen bilgiye göre, İran'ın farklı şehirlerine yapılması planlanan seferler, yarın sabah saatlerinden itibaren icra edilecek.

Pegasus Havayolları ise İran'ın yanı sıra Irak ve Ürdün’e yapacağı seferlerde de değişikliğe gitti.

Uçuş güvenliği nedeniyle alınan kararla İran, Irak ve Ürdün’e planlanan gece seferleri gündüz yapılacak.