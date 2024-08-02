THY ve Pegasus bu geceki İran uçuşlarını yarına erteledi
Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları, İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a yapılması planlanan seferlerini yarına erteledi.
Edinilen bilgiye göre, İran'ın farklı şehirlerine yapılması planlanan seferler, yarın sabah saatlerinden itibaren icra edilecek.
Pegasus Havayolları ise İran'ın yanı sıra Irak ve Ürdün’e yapacağı seferlerde de değişikliğe gitti.
Uçuş güvenliği nedeniyle alınan kararla İran, Irak ve Ürdün’e planlanan gece seferleri gündüz yapılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ı geçen tek bir isim var
- Instagram yasağının gerekçesi belli oldu
- 'İletişim özgürlüğüne resmen bir darbe!'
- 13 banka emeklilere özel indirim yapacak
- Genco Erkal’ı neden yalnız bıraktınız?
- Instagram, Erdoğan'a kapanmamış
- Baş döndüren 'karar'sızlık
- Erişim belirsizliğinde yeni gelişme
- Instagram'a erişim engeli!
- Olimpiyat Komitesi'nden Imane Khelif açıklaması!