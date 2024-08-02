THY ve Pegasus bu geceki İran uçuşlarını yarına erteledi

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları, İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a yapılması planlanan seferlerini yarına erteledi.

AA / DHA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 22:35
THY ve Pegasus bu geceki İran uçuşlarını yarına erteledi
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Edinilen bilgiye göre, İran'ın farklı şehirlerine yapılması planlanan seferler, yarın sabah saatlerinden itibaren icra edilecek.

Pegasus Havayolları ise İran'ın yanı sıra Irak ve Ürdün’e yapacağı seferlerde de değişikliğe gitti.

Uçuş güvenliği nedeniyle alınan kararla İran, Irak ve Ürdün’e planlanan gece seferleri gündüz yapılacak.


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