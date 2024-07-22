Bakan Uraloğlu 'ücretsiz ve sınırsız internet' diye duyurdu: THY'de yeni dönem
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları (THY) ve Türksat'ın, THY'nin uçaklarında ücretsiz ve sınırsız internet için mutabakat zaptı imzaladıklarını duyurdu.
Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
'THY’nin tüm uçaklarında ücretsiz ve sınırsız internet için Türksat ve THY mutabakat zaptı imzaladı' bilgisini veren Uraloğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
"Türk bayrağının gurur kaynağı kurumlarımız THY ve Türksat uçuş deneyimini zirveye çıkarmak için iş birliği yapacak. THY’nin tüm uçaklarında ücretsiz ve sınırsız internet için Türksat ve THY mutabakat zaptı imzaladı.
İletişimin devi Türksat’ın uyduları sayesinde gökyüzünün hakimi THY; yolcularına sınırsız, kesintisiz ve daha hızlı internet hizmeti verebilecek. Anlaşmanın ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, iki kurumumuzu tebrik ediyorum."
Türk bayrağının gurur kaynağı kurumlarımız Türk Hava Yolları (THY) ve Türksat uçuş deneyimini zirveye çıkarmak için iş birliği yapacak.— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) July 22, 2024
THY’nin tüm uçaklarında ücretsiz ve sınırsız internet için Türksat ?? THY mutabakat zaptı imzaladı.
İletişimin devi Türksat’ın uyduları… pic.twitter.com/BY6KsMgxfh
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'nin hedefindeki 154 kişi
- Dolar o tarihte 37 lirayı görecek!
- ABD Başkanı Joe Biden yarıştan çekildi!
- Emeklilerin zam farkı ne zaman ödenecek?
- İşte son anket sonuçları...
- 'Yüksek sıcaklık' uyarısı: Kavrulacağız!
- AKP'den Doğu Perinçek'e peş peşe tepki
- Amerika'ya taşınan oyuncunun yeni işi şaşırttı!
- Atina'dan Ankara'ya çirkin mesaj
- Din dayatması sonuç vermedi