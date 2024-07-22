Bakan Uraloğlu 'ücretsiz ve sınırsız internet' diye duyurdu: THY'de yeni dönem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları (THY) ve Türksat'ın, THY'nin uçaklarında ücretsiz ve sınırsız internet için mutabakat zaptı imzaladıklarını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 19:41
Bakan Uraloğlu 'ücretsiz ve sınırsız internet' diye duyurdu: THY'de yeni dönem
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Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

'THY’nin tüm uçaklarında ücretsiz ve sınırsız internet için Türksat ve THY mutabakat zaptı imzaladı' bilgisini veren Uraloğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Türk bayrağının gurur kaynağı kurumlarımız THY ve Türksat uçuş deneyimini zirveye çıkarmak için iş birliği yapacak. THY’nin tüm uçaklarında ücretsiz ve sınırsız internet için Türksat ve THY mutabakat zaptı imzaladı.

İletişimin devi Türksat’ın uyduları sayesinde gökyüzünün hakimi THY; yolcularına sınırsız, kesintisiz ve daha hızlı internet hizmeti verebilecek. Anlaşmanın ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, iki kurumumuzu tebrik ediyorum."

 


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