CHP'li Karasu: 'THY'nin Kanal İstanbul projesi yatırımı var mı?'
CHP'nin Ulaştırma Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, THY’nin yeni kurduğu gayrimenkul yatırım hizmetleri şirketi ile ilgili çeşitli iddiaları TBMM gündemine taşıdı.
Karasu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, bu şirketin Kanal İstanbul projesi güzergâhına bir yatırımı olup olmayacağını da sordu.
Karasu “Kanal İstanbul güzergâhında imar planlarında ‘tarla’ olarak görülen arazilerin ne kadarı hangi bedelle kimlere satılmıştır? Bu araziler içinde, THY iştirak şirketlerine satılmış araziler var mıdır” sorularını yönetti.
Karasu, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada da “THY’nin asli görevini bırakarak emlakçılığa soyunmasının arkasından iktidarın yeni bir rant hikâyesi mi çıkacak hep birlikte göreceğiz” dedi.
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