THY ve Pegasus Tahran ve İsfahan'a giden uçakları geri çağırdı

Yayınlanma: 14.04.2024 - 00:15

Güncelleme: 14.04.2024 - 00:15

İran'ın İsrail'e İHA'larla saldırı başlattığını duyurmasının ardından, THY'nin İstanbul'dan Tahran ve İsfahan'a giden uçakları Türkiye'den çıkmadan İstanbul'a geri çağırıldı.

İran'ın İsrail'e hava saldırısı başlatması üzerine İsrail, 13 Nisan gece geç saatlerden itibaren hava saldırılarını karşılıklı hale getirdi.

THY, AJet ve Pegasus, bölgeye olan uçaklarının geri döndüğünü açıkladı. Irak ve Lübnan da hava sahalarını uçuşlara kapattı.