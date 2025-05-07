THY ve Pegasus uçakları İstanbul’a geri dönüyor
Hindistan ordusunun Pakistan’a yönelik başlattığı askeri operasyonla birlikte güvenlik gerekçesiyle Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-İslamabad ve Pegasus Havayolları’nın İstanbul-Karaçi uçakları İstanbul’a geri dönüyor.
Gece saatlerinde Hindistan ordusu Pakistan ve Pakistan’ın Azad Kaşmir bölgesine askeri operasyon başlattı.
Saldırılara karşılık veren Pakistan, hava sahasını uçuşlara kapatmasının ardından uçuşlarda aksamalar yaşandı.
Saldırılar nedeniyle İslamabad'a sefer yapan THY ve Karaçi seferi yapan Pegasus uçakları İran üzerinden geri dönüş kararı aldı.
Uçakların ilerleyen saatlerde İstanbul’a iniş yapması bekleniyor.
Etiketler: #THY #Pegasus #PAKistan #Hindistan
En Çok Okunan Haberler
-
- Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti
- CHP seçimden çekildi!
- CHP zirvede, AKP’nin eriyişi sürüyor!
- 7 il için alarm verildi: Fark edilmesi çok zor!
- ‘Sedat Peker’ ve ‘Yasin Hayal’ ayrıntıları!
- Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler belli oldu
- Emniyet'ten 'İmamoğlu'na suikast' açıklaması
- 'İmamoğlu'na suikast yapılacak' ihbarı!
- Erdoğan: 'Umarım yaşananlardan ders alır'
- ‘GBT kontrollerinde olumsuzluğa rastlanmamıştır’