THY, yarın yapılacak bazı Frankfurt ve Münih seferlerini iptal etti

Türk Hava Yollarının (THY), Almanya'nın Frankfurt ve Münih kentlerine yarın yapılacak bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildi.

AA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 22:27
THY, yarın yapılacak bazı Frankfurt ve Münih seferlerini iptal etti
Abone Ol google-news
Player Alanı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, TK 1629-1630 İstanbul-Münih-İstanbul, TK 1593-1594 sefer sayılı İstanbul-Frankfurt-İstanbul seferleri ile Anadolujet'in TK 7734-7735 Sabiha Gökçen-Frankfurt-Sabiha Gökçen, TK 5568-5569 sayılı Ankara-Frankfurt-Ankara uçuşları, Almanya'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Açıklamada, vatandaşlara uçuşlarıyla ilgili güncel durumu, THY'nin internet sitesinden kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.


İlgili Haberler

THY'den Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları seferden çekme kararı

THY'den Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları seferden çekme kararı
Uçuş emniyetini riske attılar: THY uçağına lazer ışıklı taciz

Uçuş emniyetini riske attılar: THY uçağına lazer ışıklı taciz
THY uçağı kedi nedeniyle pist başından geri döndü

THY uçağı kedi nedeniyle pist başından geri döndü

En Çok Okunan Haberler