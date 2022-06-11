THY'de kadrolaşmayı ortaya çıkaran taziye ilanı: Genel Müdür Üstün açıklama yaptı

11 Haziran 2022 Cumartesi, 16:17

Türk Hava Yolları'nın kurum imzalı bir cenaze ve başsağlığı ilanı sosyal medyada gündem oldu. Abdülkadir Şimşek isimli bir kişinin ölümü üzerine, kurumun çeşitli birimlerinde görevli ve aynı soyisimli dört personelin Şimşek'le yakınlıkları belirtilen ilan, THY'de birçok kez haber konusu olan aile ve akraba ilişkileriyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Konunun gündem haline gelmesi üzerine Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

İlanı reddetmeyen Üstün, "65 Bin kişilik Türk Hava Yolları ailemizde, çalışırken tanışıp yuva kuran pek çok arkadaşımız var. Biri yaklaşık 25 yıldır, diğeri ise 15 yıldır şirketimiz için emek veren Şimşek aileleri de onların arasında" dedi.

Üstün, "Ne üzücü ki babalarının kaybıyla akan gözyaşları kurumadan başlatılan linç ile mücadele etmek zorunda kaldılar. Arkadaşlarımıza tekrar başsağlığı dilerken, tüm geçmişlerimizi de rahmetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.