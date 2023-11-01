THY'de sistem çöktü, seferler iptal edildi
Bilet ve rezervasyon işlemlerinde aksaklıklar yaşanan Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından sefer iptalleriyle ilgili açıklama yaptı.
Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır.Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dk sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz" dedi.
Üstün, THY'nin network altyapısında oluşan sorun nedeniyle, bugün 19.00-22.00 arasında İstanbul kalkışlı tüm uçuşlar iptal edildiğini duyurdu.
Bilgi teknolojileri altyapısında yaşanan genel arızadan dolayı sistemlerimizde kesintiler yaşanmaktadır.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) November 1, 2023
Bu nedenle İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) kalkışlı gerçekleşmesi planlanan 1 Kasım 19:00 - 22:00 (TSİ) arasındaki seferlerimiz iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür…
THY, iptal edilen İstanbul çıkışlı seferler dolayısıyla biletli yolcuların konaklama, iade ve doğabilecek mahrumiyetlerinin tazmin edileceğini de açıkladı.
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