İstanbul semalarında 'drone' alarmı: THY pilotu kuleye rapor etti
Türk Hava Yolları’na (THY) pilotu İstanbul Havalimanı’ndan kalkışının ardından drone gördü. THY pilotu Eyüpsultan üzerinde uçuş sırasında 2 bin metrede drone görmesi üzerine İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi’ne rapor ettirdi.
Eyüpsultan üzerinde uçan bir drone THY pilotu tarafından görülmesi anbean kule pilot konuşmalarına yansıdı. Dış hat seferi yapan bir uçağın pilotu 2 bin metrede rotasına devam ederken dron uçurulduğunu gördü.
Bunun üzerine pilot İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi’yle irtibata geçerek, "Bu çevrede uçan dronlar hakkında bilginiz var mı?" anonsunu yaptı. Bu anons üzerine kule görevlisi de bilgilerinin olmadığını söyledi. Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA) verilerine göre ABD’de pilotların dron ile karşılaşmasında sürekli artış yaşanıyor.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM) dron ile ilgili uçuş izninin gerekliliğine uyulmaması ve uçuşa yasak bölgelerde uçuş yapılması halinde 54 bin 680 lira para cezası uyguluyor.
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