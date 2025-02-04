THY'den beklenen kar yağışı nedeniyle 5-6 Şubat'ta sefer iptalleri
THY, beklenen kar yağışı dolayısıyla yarın ve perşembe günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, beklenen kar yağışı dolayısıyla yarın ve perşembe günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye THY'nin uçuş sorgulama linki üzerinden ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
Etiketler: #THY #İstanbul #İstanbul Havalimanı
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