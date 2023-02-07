THY'den sosyal medya paylaşımlarına ilişkin uyarı
Türk Hava Yolları, (THY) yardım amaçlı olarak deprem bölgesine giden uçaklar konusunda yapılan sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi uyarısında bulundu.
Türk Hava Yolları, yardım amaçlı olarak deprem bölgesine giden uçak paylaşımlarına ilişkin açıklama yaptı.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Vatandaşlarımızın dikkatine; Sosyal mecralarda ve WhatsApp gruplarında markamıza yönelik asılsız içerikler paylaşıldığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın resmi hesaplarımız dışında paylaşılan bilgilere itibar etmemelerini önemle rica ederiz" ifadesi kullanıldı.
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