THY'den sosyal medya paylaşımlarına ilişkin uyarı

Türk Hava Yolları, (THY) yardım amaçlı olarak deprem bölgesine giden uçaklar konusunda yapılan sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 09:48
THY'den sosyal medya paylaşımlarına ilişkin uyarı
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Türk Hava Yolları, yardım amaçlı olarak deprem bölgesine giden uçak paylaşımlarına ilişkin açıklama yaptı.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Vatandaşlarımızın dikkatine; Sosyal mecralarda ve WhatsApp gruplarında markamıza yönelik asılsız içerikler paylaşıldığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın resmi hesaplarımız dışında paylaşılan bilgilere itibar etmemelerini önemle rica ederiz" ifadesi kullanıldı.


THY

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