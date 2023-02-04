Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 14:14

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 14:15

İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapacak uçakların son durumları merak ediliyor. Yolcular ''THY'nin uçak seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da hangi uçuşlar iptal edildi?'' sorularını sıklıkla aratıyor. İşte ayrıntılar...

THY'NIN UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 5 ve 6 Şubat tarihlerinde toplam 238 seferini iptal etti.

İSTANBUL'DA HANGİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ?

THY Basın Müşavirliği'den yapılan açıklamada "İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı, 238 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 72'si iç hat, 166'sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal sayılarının artması muhtemeldir. Misafirlerimiz uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye, uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden uçuş numarasını ve parkur bilgilerini girerek ulaşabilirler" ifadelerine yer verildi.