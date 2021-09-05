Sayıları 14 bini bulan tıbbi cihaz üreticileri batmamak için alacaklarını istiyor

05 Eylül 2021 Pazar, 04:00

Kamuya ait sağlık kuruluşlarına MR cihazından eldivene, stentten kalp kapağına, diyalizden ameliyat lambasına gibi çok önemli tıbbi cihazları temin eden firmalar 2018’den beri alacaklarını alamıyordu. Hükümet alacak miktarını düşürebilmek için firmalara 2018 ve 2020 yılları arasında alacaklarından yüzde 25 feragat etmeleri şartıyla ödeme teklifi getirmişti. Sayıları 14 bini geçen üretici firmaları bir araya getiren en büyük mesleki örgütlerden biri olan Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, firmaların büyük bölümünün icraya düşmemek için bu teklifi kabul ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:

BATMA NOKTASINDAYIZ

“Kabul edenlerin hepsi zarar etti ama bunu sanki firmalar kendisi istemiş gibi bir algı yaratıldı. Üstelik ödemeler hâlâ yapılmadı. Bunun için 16 Eylül tarihinde eylem kararı aldık.”

“Acil ameliyatlar konusunda çok özenliyiz” diyen Delikanlı, tedarik zincirinin kesinlikle kırılmayacağını ifade ederek şöyle devam etti: “Eylemimizi saygı çerçevesinde gerçekleştireceğiz. Sektörde 250 bin çalışan var. Kimlerin eyleme katılacağına dair toplantılar gerçekleştiriyoruz. İlk etapta Sağlık ve Maliye Bakanlığı’nın önüne giderek anahtar ve siyah çelenk bırakacağız. Ulus Meydanı’nda da bir basın açıklamamız olacak. Ankara Valiliği’nden izin aldık. Ayrıca ilgili kurumlarla da temasta bulunmak için girişimlerimiz olacak.”

Bu arada sahaya inmemeleri için resmi olmayan uyarılar yapıldığını da belirten Delikanlı, “Eyleme gerek olmadığı eylül ve ekim aylarında ödeme yapılacağı iletildi. Ancak ödeme yapılacağına dair daha önce de sözler verildi ve tutulmadı. 19 milyar liralık alacağını tahsil edemeyen sektör batma noktasına geldi. Eylemden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Erkin Delikanlı'nın işaret ettiği bilgilerden birkaçı:

