Tıbbi cihaz üreticileri ödemeleri alamadı, kriz sürüyor

14 Aralık 2021 Salı, 04:00

Medikal ve tıbbi cihaz üreticilerinin iki yılı bulan tahsilatlarını alamadıkları gerekçesiyle kamu hastanelerine tıbbi malzeme satışlarını durdurmasıyla başlayan kriz, henüz aşılamadı.

Geçen hafta gazetemizin de gündeme getirdiği hastanelerdeki medikal ve tıbbi cihaz sorununun ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çözümü için sektör temsilcileriyle bir araya gelmiş, 25 Aralık’a kadar firmalara 3 milyar lira ödeme yapılacağını taahhüt etmişti. Firmalar, kamu hastanelerine yeniden malzeme vermeye başladı. Ancak bazı üniversite ve tıp fakültesi hastanelerinde sorun henüz çözülemedi. Sorun son dönemde sosyal medyada da sıklıkla dile getirildi ve eleştirilere neden oldu.

Gazetemizi arayan bir yurttaş, babaannesinin düştüğünü, kalça kırığı sorunu yaşadığını ve iki haftadır hastanede protez beklediğini anımsatarak “Her gün ertesi gün ameliyata alınacak diye hazırlanıyor, sonra biri gelip ameliyat iptal diyor. Bu böyle böyle 3-4 kez oldu” dedi.

"HASTANELERİ GÖRSÜNLER"

Hastanelerde ameliyatların halen yapılamadığını anlatan yurttaş şöyle devam etti: “Sorun çözülemediği için hastanelerin ortopedi, beyin cerrahisi klinikleri ameliyat olmak isteyen hastalarla doldu. Her geçen gün babaannem için kırıkla yaşamak daha da katlanılamaz hal alıyor. Durumu kötüye gidiyor. Hastane ile doktorlar ile oradaki sağlıkçılar ile bir sıkıntımız yok bizim. Maaşlarımızdan vergi kesen devlet, medikalcilere gereken ödemeyi zamanında yapmadığı için bunları yaşıyoruz. Çok büyük yönetim zafiyeti var. Bu durum sağlık sektöründe maalesef böylesi sıkıntılı bir sürece neden oluyor. Daha maaşımız elimize geçmeden vergiyi kesen devlet, hizmetini yerine getirmiyor. Bunu yapmayacaksa biz neden vergi ödüyoruz?”

Çaresiz kalan sağlık çalışanlarının kendilerine özel hastaneleri önerdiklerini anlatan yurttaş, “Kalça protezinin ameliyatın fiyatını biliyor musunuz? 45 bin TL gibi. Biz bu parayı verecek durumda olsak zaten hiç düşünmez veririz. 14 gündür hastanede ameliyat olmayı bekliyoruz. Parası olmayan yurttaş ölsün mü? Kaderine terk edildi insanlar. Hükümet yetkililerini ve muhalefet partisinin milletvekillerini, hastaneleri görmeye davet ediyoruz” diyerek yetkililere seslendi.

YOĞUN BAKIMDA OLAN HASTA DA VAR



Sağlık Bakanlığı’nın sorunun çözümü için adım attığı yönündeki açıklamalarına karşın halen kamu ve tıp fakültesi hastanelerinde ameliyatlar yapılamıyor.



Kamu hastanesinde çalışan bir hekim sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yoğun bakımda 20 yaşında genç bir hastanın olduğunu belirterek yaşanan soruna dikkat çekti: “Damar yaralanması ile birlikte kemik kırığı da var. Ortopedistler firmaların malzeme vermemesi sebebiyle bir haftadır hastanın kırık ameliyatını yapamadılar.”

Kalp, beyin, ortopedi, plastik cerrahi gibi hayati önem taşıyan branşlarda ameliyat olmayı bekleyen hastalar, özel hastanelere yönlendirilirken maddi gücü olmayan yurttaşın çaresiz bekleyişi sürüyor.