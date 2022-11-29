Tıbbi Sekreteler Günü nedir? Tıbbi Sekreterler Günü ne zaman kutlanıyor?

Sağlık hizmetlerinin en ihtiyaç duyulan çalışanlarından olan tıbbi sekreterlerin günü kutlanıyor. Peki, Tıbbi Sekreteler Günü nedir? Tıbbi Sekreterler Günü ne zaman kutlanıyor?

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2022 Salı, 13:50
Tıbbi Sekreteler Günü nedir? Tıbbi Sekreterler Günü ne zaman kutlanıyor?
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Sağlık kuruluşlarının yapı taşlarından tıbbi sekreterlerin günü gündem oldu. İşte ayrıntılar...

TIBBİ SEKRETELER GÜNÜ NEDİR?

Tıbbi Sekreteler Günü, sağlık hizmetlerinde büyük bir hassasiyetle çalışan tıbbi sekreteler için kutlama yapılan gündür.

TIBBİ SEKRETERLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIYOR?

Tıbbi Sekreteler Günü, tüm dünyada her yıl 29 Kasım'da kutlanıyor.


Tıbbi Sekreterler Günü sağlık çalışanı sağlıklı

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