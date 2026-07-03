Tıbbın altın kızlarından büyük başarı: Başkent Üniversiteli 15 kadın öğrenci okulu dereceyle bitirdi

Başkent Üniversitesi, on binlerce mezununa yenilerini kattı.150 tıp doktoru, 105 diş hekimi ve 85 eczacının emeklerinin karşılığını aldığı mezuniyet törenine katılım yoğun oldu. Diplomalarını alarak meslek hayatlarına ilk adımlarını atan mezunları bu mutlu günlerinde; Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, eski bakanlardan Ali Coşkun, Ali Şevki Erek ve Nevzat Ercan başta olmak üzere, siyasiler, üniversitenin akademik kadrosu ve aileleri yalnız bırakmadı. Törende en çok alkışı akademik başarılarıyla zirveye yerleşen kadın hekimler aldı. Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi'nin (İngilizce ve Türkçe bölümleri dâhil) ilk üç derecesini paylaşan 12 ismin tamamı kadın hekimlerden oluştu.

Diş Hekimliği Fakültesi'nde; Dr. Duru Saygun ve Dr. İdil İğde birinci, Dr. Gülce Fentoğlu ve Dr. Barış Karakaya ikinci, Dr. Ece Akbulak ve Dr. Ceren Özer üçüncü oldu.

Tıp Fakültesi'nde ise; Dr. Öykü Öğütmen, Dr. Öykü Başgut, Dr. Damla Yumbul, Dr. Deren Elveren, Dr. Selin Yıldız ve Dr. Pelinsu Dalgın İngilizce ve Türkçe programlarında ilk üç dereceye girerek büyük bir başarıya imza attılar.

85 kişinin mezun olduğu Eczacılık Fakültesi’nde ilk üç dereceyi de kadın öğrenciler paylaştı.

"CERRAH BİR ZANAATKÂRDIR"

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet törenine katılarak genç hekimlere hitap eden Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, konuşmasında taze mezunlara görevler yükledi. Haberal, mezunlardan ay yıldızlı Türk bayrağını dünyanın en tepesinde dalgalandırmalarını istedi. Haberal, kadın hekimlerin Atatürk'ün emanetçileri olarak bu ülkeye hizmet etmekle yükümlü olduklarını vurguladı. Haberal, hekimlik mesleğini yalnızca teknik bir görev değil, ‘kutsal bir yaşam mücadelesi ve insanlığa adanmışlık’ olarak tanımladı. ‘Cerrah bir zanaatkârdır’ vurgusuyla el becerisinin ve bilimin ayrılmaz bütünlüğüne işaret eden Haberal, hekimliğin bilimsel düşünce, etik değerler ve büyük bir özveri temellerine dayandığını dile getirdi.