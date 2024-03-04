Ticaret Bakanı'na 'kaçak çay' ikramı: 'Bu söylenir mi ya?'
İstanbul Güngören’de seçim çalışması yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ı dükkanına davet eden bir esnafın, çayının kaçak olduğunu söylemediği anlar sosyal medyada gündem oldu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 29 Şubat'ta yaptığı ziyaretteki diyalog sosyal medyada gündem oldu.
Bolat, yeniden aday gösterilen AKP’li Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile seçim çalışması için ilçede esna ziyareti yaptı.
Ticaret Bakanı’nı gören bir esnaf, onu iş yerinde çay içmeye davet etti. Çayın sıcak olup olmadığını soran Bolat, ‘Sıcak’ yanıtını alınca içeri girdi.
"ÇAYIM KAÇAKTIR AMA SÖYLEYEYİM..."
Esnafsa bakana dönerek, “Çayım kaçaktır ama, onu söyleyeyim” dedi. Ticaret Bakanı'nın yanında kaçak çay kullandığını söyleyen esnafa AKP’li Demir, “Ticaret Bakanı’nın yanında bu söylenir mi?” diye tepki gösterdi.
Söz konusu anlar ise Gümrük Muhafaza Personeli Derneği’nin Instagram hesabından paylaşılarak şu not düşüldü:
“Bakanımız Ömer Bolat ile Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in esnaf ziyaretinde, esnafın ikram ettiği çayın kaçak olduğunu söylemesi, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir tarafından böyle yanıt buldu.”
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