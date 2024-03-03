Sağlık bakanına iletecekmiş: Bülent Arınç 'hastane' kelimesini beğenmedi

Manisa’da bu yıl ikincisi düzenlenen 'Şifalı Otlar Festivali’ne katılan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç “Bu işin babası rahmetli Suat Arusan’dır. Suat Bey’in itiraz ettiği bir konu vardı. ‘Bundan sonra hastane kelimesi kullanılmamalı şifahane denilmeli’ diyordu. İnşallah Fahrettin Koca ile Sayın Bakanımızla bir konuşursak hastanenin adını şifahane yapacağız” dedi. Arınç, ilaç kullanmak yerine 'şifalı otlar yemeyi' de önerdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 19:46
Sağlık bakanına iletecekmiş: Bülent Arınç 'hastane' kelimesini beğenmedi
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'Şifalı Otlar' festivaline katılan TBMM Başkanı Bülent Arınç, 'hastane' isminin 'şifahane' olarak değiştirilmesi gerektiğini savunarak, bunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla konuşup gerçekleştireceklerini söyledi.

İLAÇLARA ELEŞTİRİ

İlaç kullanmak yerine 'doğal yollarla tedavi olmayı' tavsiye eden Arınç, 'hastane' ismine de karşı çıktı.

Arınç şunları söyledi:

“Hepimiz ilaç kullanıyoruz. Bu ilaçların hemen hemen hepsi sentetik. Bu ilaçlar bir şeyi tamir ederken başka yerleri bozan ilaçlardır. Yan etkileri çok fazladır. Bir doktorun karşısında bunu söylemek cesaret işi ama ilaç kullanmamayı, mümkünse doğal yollarla tedavi olmayı tavsiye ederler. Ben bu yaşıma geldim bunu öğrendim ama çok geç öğrenmişim. Fakat mecburen antibiyotiği de kullanabilirsiniz onu da dengeleyecek başka bir şeye ihtiyaç olabilir.

Şimdi doğal hayat klinikleri çok fazlalaştı. Doğal hayatı zaten Dr. Muzaffer Yurttaş yapıyor ama bunun babası rahmetli Suat Arusan’dır. 3 sene önce rahmetli oldu. O derdi ki; ‘Bizim bu doğal şifa olarak yaptıklarımızın yan etkisi yoktur, dorudan etkisi vardır’ bu çok önemlidir. Mide koruyucu ilaç kullanıyorsunuz, onun bir şeye faydası var ama 10 şeye de zararı var. Kullandığım için bunları söylüyorum, aynen tespitlerimdir. Bu şifalı bitkileri de ölçülü kullanmak lazım yoksa o da karaciğere zarar veriyor. Demek ki işi uzmanına soracaksınız. Suat Beyin itiraz ettiği bir konu vardı. ‘Bundan sonra hastane kelimesi kullanılmamalı şifahane denilmeli’ diyordu. Ne kadar güzel. Oraya hasta giren şifa bulmalı, şifahen taburcu olmalı. İnşallah Fahrettin Koca ile Sayın Bakanımızla bir konuşursak hastanenin adını şifahane yapacağız."


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