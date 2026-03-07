Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Üre cinsi eşya için gümrük vergileri sıfırlandı!

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Üre cinsi eşya için gümrük vergileri sıfırlandı!

7.03.2026 08:34:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Üre cinsi eşya için gümrük vergileri sıfırlandı!

Ticaret Bakanlığı, tarım sektöründe üretici maliyetlerini kontrol altında tutmak ve gıda fiyatlarındaki artışı önlemek amacıyla gübrede arz güvenliğini temin için üre cinsi eşya gümrük vergilerini sıfırladı.

Ticaret Bakanlığı, tarım sektöründe üretici maliyetlerinin artmasını önlemek ve gıda ürünlerinde fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla üre cinsi eşya için gümrük vergilerini sıfırladığını açıkladı. Bakanlık, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak alınan bu tedbirin, gübre sektöründe arz güvenliğini sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın temel gıda ürünlerinde ve tarımsal hammaddelerde arz güvenliğinin sağlanması, piyasaların doğru yönlendirilmesi ve üretici ile tüketici refahının birlikte korunması için tüm ticaret politikası araçlarını kullandığı ifade edildi.

Bakanlık ayrıca, iç ve dış piyasaları yakından takip ederek üretici ve tüketiciyi koruyacak şekilde gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğini vurguladı.

İlgili Konular: #Ticaret Bakanlığı #Gümrük vergisi

İlgili Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten sıcak para sözleri: 'Vergimsi bir adım attık'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten sıcak para sözleri: 'Vergimsi bir adım attık' Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, son 50 ayın en düşük enflasyonuna ulaşıldığını belirtirken, programın sıcak paraya dayanmadığını savundu ve “vergimsi” tedbirle kısa vadeli sermayenin sınırlandığını söyledi. Buna karşın ekonomideki kırılganlıkların yapısal boyutu tartışılmaya devam ediyor.
Kripto paraya vergi dönemi başlıyor: TBMM’ye sunulan teklifin tüm ayrıntıları belli oldu!
Kripto paraya vergi dönemi başlıyor: TBMM’ye sunulan teklifin tüm ayrıntıları belli oldu! AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Teklif, kripto varlık işlemlerine vergi getirilmesini ve bu gelirlerin vergilendirilmesine yönelik yeni düzenlemeleri içeriyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle kripto varlık piyasasında vergisel çerçeve değişecek.
Üreticiye ‘vergi’ darbesi: sofradaki yangın büyüyecek
Üreticiye ‘vergi’ darbesi: sofradaki yangın büyüyecek Hazine ve Maliye Bakanlığı, kaynak arayışını yine üreticinin cebinde buldu. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, hayvan beslemede kritik öneme sahip yem katkı maddelerindeki KDV istisnası kaldırıldı. Zaten maliyetlerin altında ezilen üreticiye bir darbe de vergiden gelirken; et, süt ve yumurta fiyatlarına yeni zamlar kapıda.