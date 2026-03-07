Ticaret Bakanlığı duyurdu: Üre cinsi eşya için gümrük vergileri sıfırlandı!

Ticaret Bakanlığı, tarım sektöründe üretici maliyetlerinin artmasını önlemek ve gıda ürünlerinde fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla üre cinsi eşya için gümrük vergilerini sıfırladığını açıkladı. Bakanlık, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak alınan bu tedbirin, gübre sektöründe arz güvenliğini sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın temel gıda ürünlerinde ve tarımsal hammaddelerde arz güvenliğinin sağlanması, piyasaların doğru yönlendirilmesi ve üretici ile tüketici refahının birlikte korunması için tüm ticaret politikası araçlarını kullandığı ifade edildi.

Bakanlık ayrıca, iç ve dış piyasaları yakından takip ederek üretici ve tüketiciyi koruyacak şekilde gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğini vurguladı.