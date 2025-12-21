Ticaret Bakanlığı 'Efsane Kasım' indirimlerini inceledi: Mevzuata aykırılıklara 12,9 milyon TL ceza!

Kamuoyunda “Efsane Kasım”, “Şahane Cuma” gibi adlarla anılan indirim dönemleri öncesi hem vatandaşı hem de satıcıların uyarıldığını belirten Ticaret Bakanlığı, aralık ayı Rekabet Kurulu toplantısında çoğunlukla bu indirim dönemine dair şikayetlerin ele alındığını açıkladı.

Kayım ayına ilişkin Rekabet Kurulu’na 108 dosya geldiğini belirten Ticaret Bakanlığı, bu dosyaların 93’ünde mevzuata aykırılık bulunduğunu, bu dosyalar hakkında toplam 12 milyon 905 bin 818 TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Öte yandan tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla; 57 dosya için durdurma, 16 dosya için erişim engeli kararı alındı.

Ticaret Bakanlığı’nın denetimleri sürdüreceğinin belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

“Ticaret Bakanlığımız; tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarının korunması, aldatıcı indirim uygulamalarının önlenmesi ve piyasalarda adil rekabet ortamının tesis edilmesi amacıyla indirim kampanyalarına yönelik denetimlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın emeğinin ve alın terinin zayi olmasına asla müsaade edilmeyecek; aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı gerekli tüm idari yaptırımlar gecikmeksizin uygulanmaya devam edilecektir."