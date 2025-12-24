Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ticaret Bakanlığı'ndan 'asgari ücret' açıklaması: 'Fahiş fiyat artışlarına izin verilmeyecek'

Ticaret Bakanlığı'ndan 'asgari ücret' açıklaması: 'Fahiş fiyat artışlarına izin verilmeyecek'

24.12.2025 11:32:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Ticaret Bakanlığı'ndan 'asgari ücret' açıklaması: 'Fahiş fiyat artışlarına izin verilmeyecek'

Ticaret Bakanlığı, asgari ücret artışının haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına dönüştürülmesine izin verilmeyeceğini bildirerek "Artışı bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır" açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı asgari ücretin fiyatlama davranışlarına etkisine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"ÜCRET ARTIŞINI BAHANE EDEREK FAHİŞ FİYAT UYGULAMALARINA YÖNELENLERE..."

Bu süreçte asgari ücret artışının "haksız ve ölçüsüz" fiyat artışlarına dönüştürülmesine kesinlikle izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Asgari ücret, toplam maliyet unsurlarından yalnızca biri olup, artış oranının tüm mal ve hizmet fiyatlarına birebir yansıtılması ekonomik gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede, ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır.

Ticaret Bakanlığımız koordinasyonunda; Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Ticaret Müdürlükleri ve İl Tarım Müdürlükleri denetim ekipleri ülke genelinde sahada aktif şekilde görev yapmaktadır. Ayrıca, Ticaret Bakanlığımıza bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun ve sürekli denetimler gerçekleştirilmektedir. Vatandaşlarımızın, haksız fiyat artışı ve fırsatçılık içeren uygulamalarla karşılaşmaları halinde, Ticaret Bakanlığımıza ve resmi bildirim kanallarına gecikmeksizin başvurmaları büyük önem arz etmektedir. Yapılan her bildirim titizlikle değerlendirilmekte ve derhal işleme alınmaktadır.

Gerekli hallerde, idari para cezaları istisnasız uygulanacak; tüketiciyi mağdur etmeye yönelik haksız fiyat uygulamalarına ilişkin yaptırımlar, güncellenmiş ceza tutarları üzerinden en ağır şekilde hayata geçirilecektir. Fiyat istikrarını bozan, piyasada adil rekabeti zedeleyen ve vatandaşımızın alım gücünü hedef alan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir."

İlgili Konular: #asgari ücret #zam #Ticaret Bakanlığı

İlgili Haberler

Asgari ücret belli oldu! Türk İş'ten ilk tepki: 'Bugünkü rakamı gördükten sonra ne kadar haklı olduğumuzu...'
Asgari ücret belli oldu! Türk İş'ten ilk tepki: 'Bugünkü rakamı gördükten sonra ne kadar haklı olduğumuzu...' 2026 yılı için net asgari ücreti 28 bin 75 TL olarak açıkladı. Asgari ücret masasında olmayan Türk İş Başkanı Ergün Atalay "Geçen sene aldığımız karar çerçevesinde biz bu 3'üncü toplantıya katılmadık. Ki bugünkü rakamı gördükten sonra ne kadar haklı olduğumuzu, katılmamamız gerektiğini yani doğru bir karar verdiğimiz kanaatindeyiz" dedi.
DİSK'ten yeni asgari ücrete tepki: '2026 asgari ücreti, açlık sınırının altında kaldı'
DİSK'ten yeni asgari ücrete tepki: '2026 asgari ücreti, açlık sınırının altında kaldı' Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2026 yılında uygulanacak asgari ücrete ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, belirlenen rakamın açlık sınırının altında kaldığını ve işçilerin enflasyona ezdirildiğini savundu.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan 'asgari ücret' çıkışı!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan 'asgari ücret' çıkışı! DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Asgari ücretin 28 bin lira olması demek, çalışanı açlığa mahkûm etmek demektir. Türkiye, faize para yatıranın servetine servet kattığı, alın teriyle çalışanın ise perişan olduğu bir ülke haline geldi" dedi.