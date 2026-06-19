Ticaret Bakanlığı'ndan solar cam ithalatına damping soruşturması

Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Malezya ve Vietnam menşeli solar cam ürünlerine yönelik damping soruşturması açtı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre soruşturma, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin başvurusu ve sektörde faaliyet gösteren çok sayıda yerli üreticinin desteğiyle başlatıldı. Soruşturma, 70.06 ve 70.07 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan solar cam ürünlerini kapsıyor.

Bakanlığın incelemesinde, söz konusu ülkelerden yapılan solar cam ithalatında hesaplanan damping marjlarının ihmal edilebilir seviyenin üzerinde olduğu tespit edildi. Ayrıca Çin, Malezya ve Vietnam menşeli ürünlerin yerli üreticilerin satış fiyatlarını kırdığı ve baskıladığı değerlendirildi.

Tebliğde, 2022-2025 döneminde ithalatın arttığı, yerli üretim dalının üretim, satış miktarı, nakit akışı, kapasite kullanım oranı, verimlilik ve pazar payı gibi temel ekonomik göstergelerinde bozulmalar yaşandığı kaydedildi.

Bu tespitler doğrultusunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, Çin, Malezya ve Vietnam menşeli solar cam ürünlerine yönelik damping soruşturması açılmasına karar verdi. Soruşturmadan etkilenen taraflara görüş ve bilgi sunmaları için 37 günlük süre tanındı.

Soruşturma sonucunda gerekli görülmesi halinde geçici ya da kesin anti-damping önlemleri uygulanabilecek.